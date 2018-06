17 de julho de 1908

(Roma) Reinam fortissimos temporaes. As ruas estão inundadas e os prejuizos nos campos já são avultados. (Buenos-Aires) La Prensa - tratando do commercio brasileiro em 1907 - nota augmento da importação sobre a exportação. Existe na rua Direita um cinematographo gratuito de réclame. Há todas as noites grande agglomeração de gente alli e alguns garotos occultando-se atraz de um andaime das immediações, divertem-se a atirar pedras nas pessoas que por ali passam. A policia compete impedir a continuação desses abusos da garotagem.