17 de julho de 1909

No dia 1 de agosto serão abertas ao tráfego de passageiros e mercadorias e para o serviço telegraphico as estações ''Dr. Eugenio'' e ''Venerandos'', a primeira no kilometro 6 do ramal de Guaxupé, a segunda no kilometro 48 do ramal Mocóca, da linha Mogyana. (Santos) No vapor nacional Jupiter passaram em transito para Paranaguá 127 immigrantes de nacionalidade alleman. (Rio) O Tempo e a Notícia cogitam de um accordo entre todos os elementos da opposição no Estado para combater a candidatura do marechal Hermes da Fonseca á presidência da Republica.