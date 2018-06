17 de outubro de 1908

(Rio) Telegramma de Formiga para Bello Horizonte informa que recrudesceu a epidemia de varíola, havendo mortes. Consta que também irrompeu a varíola em Santo Antonio de Monte. (S. Luiz do Maranhão) Appareceu alli, com intensidade, a peste bubônica. Tem havito muitos casos fataes da terrível moléstia. As famílias, apavoradas, abandonam a cidade, ficando nas ruas desertas. O sr. dr. Carlos Guimarães, secretario do interior, officiou á câmara municipal solicitando providencias quanto á reabertura das escolas do Braz, Belenzinho, Mooca e Consolação, fechadas por motivo da varíola.