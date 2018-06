17 de setembro de 1907

(Campinas) Deante de vários cavalheiros acaba de ser inaugurado um depósito de machinas Singer para um club cooperativo, de que é agente o sr. Álvaro Ribeiro, á rua General Osório n.110. Aos presentes ao acto foram offerecidos doces e cerveja, trocando-se algumas saudações. Chegaram diversas mudas de palmeiras destinadas ao jardim publico. (Rio) A assembléa do Estado do Rio rejeitou hontem, por 26 votos contra 16, o projecto que dava á sobretaxa cobrada sobre o café destino differente do que é dado pelo convênio de Taubaté.