173 por hora pedem ajuda para parar de fumar

No ano passado, 173 pessoas por hora procuraram ajuda do Ministério da Saúde para parar de fumar. Há dois anos, as ligações em busca de informações para largar o vício estão em segundo lugar entre as recebidas pelo Disque-Saúde (0800-61- 1997). Em 2007, 1.393.729 pessoas procuraram o serviço. Em 2008, até novembro, foram 1.385.983. Pesquisa recente do ministério, por meio do Instituto Nacional de Câncer (Inca), indica que 18,8% da população é fumante (22,7% dos homens e 16% das mulheres). Em São Paulo, onde foi aprovada lei nesta semana que bane totalmente o fumo de locais públicos e privados fechados e parcialmente fechados, estima-se que existam 6 milhões de fumantes. O Disque-Saúde é a porta de entrada da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (SUS) para apoiar fumantes que buscam meios para deixar de fumar por intermédio de uma intervenção rápida. Trata-se de uma abordagem psicológica que tenta mudar o comportamento do indivíduo com técnicas que levam as pessoas a obter mais rapidamente progressos sensíveis. Com isso, o Ministério da Saúde espera reduzir a demanda por procura na rede pública de saúde para tratamento do tabagismo. O serviço tem atualmente uma central de teleatendimento com 160 funcionários, além do serviço de uma unidade de resposta audível. Os cidadãos são orientados por telefone e, caso haja necessidade, encaminhados a coordenações estaduais de combate ao tabagismo, por meio de ouvidorias estaduais, ou para o Inca. ACONSELHAMENTO Algumas das dicas recebidas são: escolha uma data para ser o primeiro dia sem cigarro; procure programar algo de que goste de fazer para se distrair e relaxar; a parada imediata deve ser sempre a primeira opção; se a escolha for a parada gradual, reduza o número de cigarros contando quantas unidades fuma por dia e passe a fumar um número menor progressivamente; vá adiando o primeiro cigarro do dia para um número determinado de horas a cada dia, até chegar o momento em que não fumará nenhum; fume cigarros de baixo teor; busque outras atividades para o lugar do vício.