18 de abril de 1909 (Santos) Com destino a Paranaguá passaram hontem por este porto 125 immigrantes polacos. (Bello Horizonte) Foram adaptadas as estradas na Estrada de Ferro Oeste de Minas as cadernetas kilometricas para os trens de passageiros em todas as linhas e ramaes. (Roma) O aeronauta americano Wilbur Wright continuou hontem os vôos com o seu aeroplano. (Constantinopola) Está imminente a assignatura do protocollo turco-bulgaro a respeito da independência da Bulgaria.