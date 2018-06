18 de agosto de 1907 (Rio) Affirma-se que, se passar o projecto do deputado sr. Graccho Cardoso para a encampação pelo governo do serviço telephonico, a Light pedirá cinco mil contos pelo seu contrato. (Constantinopla) Consta que uma sociedade alleman trata de negociar a compra da cidade de Bethlém com o fim de promover a colonisação para a Palestina. (Lisboa) Os jornaes Vanguarda e Popular foram suspensos por trinta dias, em conseqüência de haverem contrariado as ordens do governo, fazendo publicações que a censura prohibira.