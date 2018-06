18 de agosto de 1909

Esteve concorridíssimo o enterramento de Euclydes da Cunha, o grande escriptor que a fatalidade de uma tragédia horrenda roubou do Brasil. Foram tomadas hontem, á tarde, os depoimentos de Dinorah de Assis, de s. Angélica e Lucinda Rato e, finalmente, de d. Anna Cunha, mulher de Euclydes da Cunha. (Roma) Os jornaes noticiam que no ultimo trimestre emigraram 291.954 pessôas, dirigindo-se a maior parte para os Estados Unidos. (Constantinopla) Os francezes Djanet, que haviam occupado no mez passado a cidade, retiraram-se para a Tunisia.