18 de junho de 1908

(Milão)Violento cyclone devastou os campos da provincia, principalmente os de propriedade do marquez de Sormani Conti. Uma senhora velha morreu de susto, tal a impressão que sentiu com a violencia do phenomeno. (Petersburgo) A Dum approvou o projecto auctorisando o governo a construir a segunda linha ferrea transiberiana. Nas estatisticas demographo-sanitarias o alcoolismo figura como um problema que os medicos sejam accordes em responsabilisal-o por muitos estados degenerativos que predispõem para outra molestia que se aggravam fazendo com que se tornem fataes.