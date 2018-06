18 de maio de 1909

(Santos) Desde que a City transformou em electrica a linha de tracção animada entre esta cidade e S. Vicente, todos os domingos é enorme a affluencia de passageiros nesses bondes, pois é um agradabilíssimo passeio a viagem pela praia nos confortáveis vehiculos da City. (Rio) A commissão de poderes do Senado assignou o parecer reconhecendo o sr. Quintino Bocayuva eleito pelo Estado do Rio. (Annuncio) - As casemiras mais bonitas para sobretudos são da La Ville de Paris - Rua Direita, 45.