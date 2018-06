18 de março de 1909

(Santos) Seguiram para essa capital, pelo trem mixto da tarde, o barão e a baroneza de Paranapiacaba, que se destinam a Poços de Caldas. (Buenos Aires) A Razon, de hoje, tratando da propaganda a favor da immigração italiana para o Brasil, diz que a campanha fracassou completamente, apesar do relatório do inspector do commissariado de emigração ter demonstrado que era favorável á situação da lavoura no Estado de S. Paulo para o colono. Realisou-se hontem a inauguração do Café Concordia, á rua 15 de Novembro.