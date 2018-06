18 de novembro de 1908

No dia 4 de novembro realisar-se-á, em Cannes, o casamento do príncipe d. Luiz de Orleans Bragança, filho do Sr. conde d''Eu, com a princeza Maria Pia de Bourbon. Um grupo de brasileiros dará ao príncipe um presente de noivado, que consiste num serviço de prata, estylo Luiz XVI. (Aracaju) Com a continuação das chuvas augmentaram as safras de assucar e algodão no Estado. (Bahia) Os recebedores e lavradores de cacáu reuniram-se para tratar da valorisação desse producto resolvendo fundar uma cooperativa.