18 vítimas procuraram polícia Mais 12 supostas vítimas de Kelly Samara dos Santos entraram em contato com a polícia ontem, em São Paulo. Agora, o número de vítimas chegou a 18. A maior parte das queixas é de homens que foram furtados, de hotéis, restaurantes e lojas de roupas que não foram pagos. Em Tacuru (MS), por exemplo, Kelly se passou por veterinária e tentou ludibriar o prefeito, Cláudio Rocha Barcelos. Médico, ele percebeu a mentira e a denunciou. Amena Campos de Souza, de 83 anos, também foi vítima de Kelly, em São Paulo. A jovem socorreu Amena que tinha caído na rua, no dia 10, e a levou para casa. ''''Alguns dias depois, ela voltou à minha casa bem cedo, acho que eram 5 horas. Me acordou e pediu para subir.'''' Naquele momento Kelly pegou o talão de cheques de Amena, sem que ela percebesse. ''''Fiquei revoltada. Tenho idade, mas me considero lúcida. Pensei: ''''Como é que eu fui cair nessa?''''''''