19 de agosto de 1907 (Rio) Com grande pompa e brilhantismo realisou-se hontem à noite a inauguração da nova sede social da Real Caixa de Soccorros D. Pedro V. A nova sede está installada á rua Visconde do Rio Branco. (Roma) A commissão technica franceza visitará em outubro próximo as plantações de tabaco na Itália, afim de estudar a sua organisação. A Estrada de Ferro Central do Brasil transportou durante o mez de julho findo 6.150 passageiros, sendo 3.014 do Rio de Janeiro para o interior e 3.136, do interior para aquella capital.