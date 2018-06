19 de julho de 1909 (Curitiba) Na cidade de Rio Negro foram notificados vários casos de varíola. (Teheran) O novo xá, Ahmed Mirza, escoltado pela guarda russo-ingleza, dirigiu-se hontem ao palacio do Sultanabad, onde o conselho nacional o proclamou xá da Persia. (Pariz) Numerosos jornaes desta capital reproduzem a noticia da descoberta do micróbio da variola, communicada pelo dr. Oswaldo Cruz. Diz o Figaro que essa descoberta é de summa importância, e que todo o mundo scientifico tem grande interesse nisso, estando com a attenção voltada para os seus autores.