19 de maio de 1909

(Belgica) Por uma convenção de 1804, a Inglaterra cedeu, por arrendamento ao Estado independente do Congo, o território de Lado, por todo o reinado de Leopoldo II, ''soberano'' do mesmo Estado. (Constantinopla) A mudança do reinado hontem foi acolhida com enthusiasmo pela maioria dos funccionarios jovens turcos e pelos christãos. Na cidade empavezada reinava alegre animação. De súbito, ás 3 horas da manhan as mesquitas illuminam-se. As tropas de Salonica mantiveram admiravelmente a ordem.