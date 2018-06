19 de novembro de 1908

Durante a semana de 9 a 15 falleceram no Rio de Janeiro 456 pessoas, sendo nacionaes 375, estrangeiros 73 e de nacionalidade ignorada 8. Destes do sexo masculino 261 e do sexo feminino 195. Os óbitos por moléstias transmissíveis foram: peste 3, varíola 141, sarampão 5, diphteria 1, grippe 8, febre typhoide 1, dysenteria 1, beri-beri 1, lepra 1, paludismo 3 e tuberculose 79. (Belgica) A Belgica communicou a incorporação do Estado do Congo. O governo allemão tomou conhecimento, com agrado, da notificação.