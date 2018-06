198 locais já foram multados O novo balanço da lei antifumo mostra que aumentou ligeiramente a infração por parte dos estabelecimentos, apesar do índice de desobediência ainda não chegar a 1% dos recintos visitados pelas equipes caça-fumaça. Durante as duas primeiras semanas de fiscalização da lei que proibiu o uso do cigarro em bares, restaurantes, empresas, shoppings e unidades públicas, foram, em média, cinco multas aplicadas por dia. Na última quinzena, o índice de multados subiu para sete diários. Os números foram apresentados ontem, em evento de comemoração a um mês de vigência da lei.