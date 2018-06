2,5 toneladas de drogas apreendidas no primeiro semestre no Paraná

SÃO PAULO - A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) apreendeu 2,5 toneladas de drogas no primeiro semestre deste ano no Paraná. O entorpecente está avaliado em R$ 7,5 milhões.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), no mesmo período, 144 suspeitos foram presos e indiciados por tráfico de drogas. Durante as operações, foram apreendidos 1,5 tonelada de maconha, 2,15 quilos de haxixe, 208 quilos de cocaína, 228 quilos de crack, 127 comprimidos de ecstasy, 94 pontos de LSD, além de 34 veículos e 20 armas de fogo.

A Divisão Estadual de Narcóticos atua em todo o Estado, com núcleos em Curitiba e Região Metropolitana, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa.