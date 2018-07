2º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 2º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação , que terá como foco a cobertura das eleições do ponto de vista da educação .

+++ Punição contra fake news também gera polêmica no exterior

Serão 28 mesas com formatos diferentes, como palestras, debates, entrevistas e oficinas. Além da participação de jornalistas e educadores brasileiros, profissionais da América Latina e dos Estados Unidos vão contar as dificuldades da imprensa na cobertura das eleições recentes em seus países. Haverá também debates sobre políticas públicas, do ensino infantil ao superior.

+++ Fique por dentro de tudo que acontece nas eleições 2018

O editor da sucursal de Brasília do Estado, Marcelo Beraba, abrirá o evento, falando sobre os desafios enfrentados pelos jornalistas no debate eleitoral deste ano. O repórter do Estado Luiz Fernando Toledo vai ministrar oficina sobre como trabalhar com a Lei de Acesso à Informação (LAI).

O congresso é realizado pela Associação de Jornalistas de Educação ( Jeduca ) e voltado preferencialmente a jornalistas e interessados na cobertura. As inscrições estão abertas até 27 de julho pelo site congresso.jeduca.org.br .

Serviço:

2º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação

Local: Colégio Rio Branco, Higienópolis - São Paulo

Dias: 6 e 7 de agosto