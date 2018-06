2 crianças vítimas de incêndio em creche deixam hospital após 2 meses

Vítimas do incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas Gerais, em 5 de outubro, Thiago Felipe Medeiros, de 4 anos, e Ruan Emanuel, de 5, deixaram a Santa Casa de Montes Claros na manhã desta segunda-feira, 11, onde estavam internados com queimaduras de 2º e 3º graus havia dois meses .

Os dois meninos eram as últimas vítimas internadas na cidade, que fica no norte de Minas, e continuarão sendo assistidos em casa. Mas outras duas pessoas, uma mulher e uma criança, seguem internadas no Hospital João XVIII, na capital mineira, em estado grave.

Todos foram vítimas do vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que ateou fogo na creche e provocou 13 mortes. O óbito mais recente foi o da auxiliar de classe Jéssica Morgana Silva Santos, de 23 anos, que também estava internada e morreu na semana passada em Montes Claros.

No total, mais de 40 ficaram feridas na tragédia. Na ocasião, além de incendiar a instituição onde trabalhava, o vigia pôs fogo no próprio corpo e também acabou perdendo a vida.

Veja abaixo quem foram as vítimas que morreram no ataque à creche Gente Inocente

Crianças

Ana Clara Ferreira Silva, de 4 anos

Cecília Davina Dias, de 4 anos

Juan Pablo Santos, de 4 anos

Luiz Davi Rodrigues, de 4 anos

Mateus Felipe Rocha Santos, de 5 anos

Renan Nicolas Silva, de 4 anos

Ruan Miguel Silva, de 4 anos

Thallyta Vitória de Oliveira Barros, de 4 anos

Yasmin Medeiros Sabino, de 4 anos

Adultos

Damião dos Santos (vigilante responsável pelo crime), de 50 anos

Geni Oliveira Lopes Martins (auxiliar de professora), de 63 anos

Heley Abreu (professora), de 43 anos

Jessica Morgana Silva Santos (auxiliar de professora), de 23 anos