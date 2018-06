2 de abril de 1909

Reassumiu hontem o cargo de director do Serviço Sanitario o sr. dr. Emilio Ribas, que foi cumprimentado pelos directores e pessoal da Secretaria. (Campinas) Realisou-se hontem, com toda a solennidade, a inauguração do gabinete de leitura do Centro de Sciencias Letras e Artes, que, de hoje em diante, será franqueado ao público. (Jahú) Ficaram concluídos esta semana todos os trabalhos da nova linha telephonica entre o centro desta cidade e o Banharão, numa extensão de cerca de dez kilometros.