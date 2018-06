2 de agosto de 1909 (Roma) Os jornaes noticiam que foram enviadas aos prefeitos das 69 provincias do reino cópias do regulamento e instrucções para a applicação da lei social sobre o trabalho das mulheres e das crianças na industria. A lei, que prohibe o trabalho nocturno, limita as horas de trabalho para as mulheres e crianças, e para estas ultimas estabelece o limite mínimo de edade de 11 a 13 annos. (Pariz) O jornal Le Matin comprou o aeroplano em que Bleriot transpoz o canal da Mancha, afim de offerece-lo ao Estado para ser conservado no Museu.