2 de julho de 1909

(Pariz) Teve magnífico êxito as experiências hoje realisadas com a telephonia sem fio. Espera-se pôr a Argelia em comunicação com Maison Laffite. (Rio) Consta que a Light comprará o edifício do Hotel do Globo para estabelecer nella a sua estação central. O prolongamento da Estrada Central já chegou até poucos kilometros antes de Pirapora devendo alcançar aquella localidade até começo de setembro. (Bahia) Foi canalisada a água do reservatório de queimado para o arrabalde do Rio Vermelho, abastecendo todos os prédios.