2 de junho de 1909 QUARTA-FEIRA Foi hontem installada a agencia do correio do bairro da Bella Vista (Bexiga), nesta capital. (Roma) Telegrapham de Milão que o celebre tenor Henrique Caruso foi felizmente operado da garganta pelo dr. Della Vedova. O Corriere della Siera diz que Caruso poderá voltar brevemente á arte, no perfeito goso dos seus excellentes recursos vocaes. (Annapolis) Começaram hontem pela manhan os trabalhos preliminares da nova illuminação publica para esta cidade contratada com o sr. José Sertorio.