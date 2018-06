2 de março de 1909

(Araraquara) Foi hontem assignado o decreto n. 1.710 auctorisando a Companhia Estradas de Ferro de Araraquara a abrir ao trafego publico o trecho entre ''Candido Rodrigues'' e ''Fernando Prestes'', no prolongamento a S. José do Rio Preto. (Berlim) O príncipe de Bülow, chanceller do império, telegraphou a Kiamil Pachá e ao barão de Achrenthal, felicitando-os pela conclusão do accordo austro-turco, regulando as pendências entre a Porta e a Austria, provocadas pela annexação da Bósnia e Herzegovina.