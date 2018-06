2 de outubro de 1908

(Rio) Durante todo o dia foi muito visitado o novo edificio do ''Jornal do Commercio''. Os visitantes ficaram admiravelmente impressionados com as installações do grande orgam, principalmente com o salão de honra no sexto andar, e com os grandes elevadores para nove pessoas, os melhores e os mais ricos do mundo, eguaes aos do Banco da Inglaterra. (Rio) Tem sido enorme a peregrinação ao Sylogeu, afim de visitar o cadáver de Machado de Assis. O sr. Euclides da Cunha recebeu telegrammas de pêsames do Instituto e da Academia do Ceará.