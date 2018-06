2 mortos em queda de elevador de carros A queda de um elevador de carros no Edifício Everest, centro de Ribeirão Preto, provocou duas mortes na manhã de ontem. Os dois homens eram de uma empresa terceirizada de São Paulo, que prestava serviços à Atlas. Eles faziam manutenção e troca de cabos do elevador - o único da cidade que transporta carros -, quando ele despencou do décimo andar. Uma das vítimas ficou presa no primeiro andar e morreu no local. A outra estava no subsolo e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Seus nomes não foram divulgados até o início da tarde.