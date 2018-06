2 policiais do Garra presos por extorsão Dois policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da elite da Polícia Civil paulista, foram presos anteontem em Santo André por extorquir o dono de um veículo com kit gás irregular. A investida, feita por três policiais, começou na quarta-feira. Como não tinha os R$ 3 mil exigidos, a vítima passou o celular para futuro acerto. Procurado, o Ministério Público acompanhou as ameaças e negociações e armou o flagrante. Foram pegos Gilberto Manzutti e Alberto Santana de Aquino. O terceiro policial ainda não foi preso.