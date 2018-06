20 brasileiros são presos na Espanha com documentos falsos

A polícia espanhola deteve 20 imigrantes brasileiros que trabalhavam na região da Catalunha, no nordeste da Espanha, e que se faziam passar por portugueses com documentos de identidade falsificados. Eles responderão a processo de expulsão por estadia ilegal no país. As investigações policiais começaram no fim de semana passado e terminaram na quinta-feira com a localização e detenção dos 20 brasileiros em uma empresa em Cornellà del Terri, na província de Gerona, onde trabalhavam. Os detidos foram acusados de crime de falsidade ideológica e com eles foram apreendidas 15 carteiras de identidade portuguesas, um documento de identidade italiano e certificados de inscrição de alta na Seguridade Social, todos falsos.