20 de dezembro de 1908 Os chinezes occuparam as ilhas de D. João e da Lapa, que sempre foram consideradas como pertencentes á província de Macau. (Santos) Realisou-se na Associação Commercial a experiência da illuminação do edifício, verificando-se ser fraca a luz electrica. (Londres) Approvado pela Camara dos Lords o projecto estabelecendo o dia de 8 horas de trabalho nas usinas. Remetteram-se à Camara o projecto para as obras de calçamento da Rua das Palmeiras, entre a Angelica e a Rua de S. Vicente de Paula.