20 de fevereiro de 1909

(Berlim) Numa bibliotheca foram alli encontrados vários documentos de Ticiano Vecellio, os quaes podem ser considerados como o testamento artístico do summo mestre da escola de pintura veneziana do século XVI. (Roma) O Commissariado de Emigração publica a estatística relativa á saída de emigrantes italianos durante o mez de janeiro: partiram para os Estados Unidos 18.300 emigrantes e para o Brasil 4.982. O movimento geral dá a saída de 14.275 emigrantes mais que no mesmo período de 1908.