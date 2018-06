20 de julho de 1908 (Buenos Aires) La Prensa, em editorial attribuido ao sr. Estanislau Zelallos, ex-ministro do exterior, interessando-se pelo projecto de armamentos, diz que o barão do Rio Branco, ministro do exterior do Brasil, desenvolve na América e na Europa uma diplomacia hostil á Argentina. (Santiago) Vae declinando a forte epidemia de escarlatina que aqui reinou. (Pariz) Está officialmente publicada a circular do ministro do commercio, sr. João Cruppi, aos agentes de immigração, annullando a circular de 1875, que prohibia a emigração para o Brasil.