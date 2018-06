20 de julho de 1909

(Rio) O sr. Nilo Peçanha,ordenou que se iniciassem sem demora as obras para o prolongamento do ramal de Santa Cruz, da Estrada Central até Itacurussá. (Roma) A família de Dom Carlos de Bourbon fez uma communicação official á imprensa sobre o fallecimento do seu chefe. Diz que ele morreu por syncope cardíaca devido a depressão moral. Haviam boatos espalhados sobre as suas más condições de saúde que seus adversários e os médicos publicaram uma declaração, na qual dizem que as preoccupações políticas apressaram a morte de dom Carlos.