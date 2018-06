20 de maio de 1908

(Pariz) Activam-se os preparativos para a trasladação dos restos de Emilio Zola para o Pantheon no dia 14 de junho. (Haya) Pela segunda câmara foi hoje approvada a convenção sobre a delimitação da fronteira do Brasil com a Guyana Hollandeza. (Londres) A câmara dos lords approvou, em segunda leitura, o projecto prohibindo a importação de pennas de pássaros na Inglaterra. (Petersburgo) Chegam noticias assustadoras da epidemia de febre typhoide em Moscow, onde diariamente se registram centenas de novos casos.