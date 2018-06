20 de maio de 1909

Na Estrada de Ferro Central do Brasil foi assignado contrato com a Companhia Luz de Guaratinguetá para fornecimento de luz electrica à cidade. (Santiago) A epidemia de varíola augmenta assustadoramente. Os jornaes reclamam do governo as mais promptas providencias para combater a terrivel molestia. (Londres) O orgam official do presidente da Nicaragua, general Santos Zelaya, propôs hontem uma alliança entre Nicaragua e o Japão para combater a influencia dos Estados Unidos na America Central.