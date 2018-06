20 de março de 1909

A Rede Telephonica Pindamonhangabense inaugurou hontem em Taubaté mais uma estação, ficando aquella cidade em communicação telephonica com Tremembé, S. Bento do Sapucahy e Pindamonhangaba. (Santos) Inaugura-se amanhan, ás 7 horas, no edifício da camara municipal de S. Vicente, a illuminação publica á luz electrica do systema de lâmpadas incandescentes, installada pela empresa The City of Santos Company. (Santos) Passaram hontem pelo nosso porto 141 immigrantes russos indo para Porto Alegre.