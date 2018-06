21 de agosto de 1909

O Times declara que o systema de aeroplano de Bleriot, tendo o centro de gravidade suspenso, foi primeiramente experimentado por Santos Dumont, em 1907. (Rio) Dinorah de Assis compareceu voluntariamente á delegacia e ahi, em presença do delegado e de outras pessoas, reconstituiu o crime da Piedade, segundo a versão publicada pela imprensa. Dinorah confirmou toda a narrativa da menina Celina Fontainha, filha do sr. Constantino Foutainha, vizinho da irmã de Assis, a qual viu Dillermando atirar traiçoeiramente no illustre escriptor. Causou sensação o depoimento de Dinorah.