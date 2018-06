21 de dezembro de 1907

(Rio) Recomeçaram com actividade os trabalhos da Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande, no trecho de Porto da União a Urugayana, infestado pelos índios. (Porto Algre) O intendente Montaury assignou um novo contrato para a illuminação urbana, com grandes vantagens sobre o primitivo. (Pará) É melindrosa a situação desta praça, devido aos manejos postos em pratica pelos baixistas da borracha. Existe nesta praça um stock de 1.600.000 kilos de borracha. Os seus possuidores não pretendem ceder á pressão exercida pelos especuladores.