21 de dezembro de 1908

(Espirito Santo da Bôa Vista) Conforme esperávamos, aqui se acha com o seu aperfeiçoado cinematographo da empresa ''Gaumont'' o sr. Manuel P. de Carvalho, tendo estreado no dia 13 do corrente, cujos espectaculos muito têm agradado o publico desta cidade. (Bello Horizonte) Foram agraciados pelo papa com o titulo de monsenhor o cônego Antonio de Souza Neves, vigário de Diamantina, e o padre João Moreira da Silva, coadjutor da cidade de Serro. (Lisboa) O brilhante escriptor Olavo Bilac partirá hoje para Pariz.