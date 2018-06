21 de maio de 1909

(Bello Horizonte) Foi adoptado, definitivamente, o traçado de um ramal férreo que, partindo daqui, vá á estação de Henrique Galvão com 154 kilometros. (Rio) O Ceará adheriu á candidatura do marechal Hermes da Fonseca a presidência da Republica. (Bahia) Foi apresentado ao senado estadual um projecto elevando á categoria de cidade a Villa de Santa Maria da Victoria. (Lisboa) O governo está convencido de que chegará a um accordo completo com a China sobre a delimitação da fronteira de Macau.