21 de março de 1909 Por estes próximos dias vae ser lavrada a escriptura da compra pela União da fazenda da Barra, no município de S. José do Barreiro, ao Visconde de S. Laurindo, por 40:000$000 de réis, para núcleo colonial. (Santos) Realisou-se hontem a inauguração da luz electrica em S. Vicente. (Annuncio) Cinematographo. Motor a gazolina, 6 cavallos com Dinamo 110 volt 22 amperes. Trata-se no Hotel Roma, rua da Estação. Trilhos. Trilhos de 18 a 20 kilos por metro, para construcções de obras e estradas de ferro.Al.dos Andradas n.6.