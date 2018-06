212 km de congestionamento Às 19 horas de ontem, a capital registrava 197 km de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice se manteve acima da média desde as 9 horas e, às 18h30, atingiu o pico: 212 km. Além do excesso de veículos e de um acidente na zona sul, perto do meio-dia, prejudicaram o tráfego os cinco pontos de alagamento registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e os vários cruzamentos cujos semáforos ficaram apagados, sem energia. Às 16 horas, o céu ficou escuro, como se fosse noite. Uma forte chuva provocada por uma frente fria caiu sobre a cidade. A Defesa Civil decretou estado de atenção para enchentes. A previsão do CGE, órgão que monitora chuvas, é de que o tempo só deve melhorar na sexta-feira. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado para pousos e decolagens das 16h10 às 16h22. O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, operou por instrumentos das 16h40 às 17 horas.