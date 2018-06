22 de agosto de 1907

(Santiago) O Ministério do Exterior resolveu activar a celebração dos tratados de commercio com diversos paizes, já estando prompto o que amplia as relações entre o Chile e a Republica Argentina. Regressou de sua viagem ao Pará o distincto pintor Benedicto Calixto. (Sertãozinho) As ultimas chuvas causaram consideráveis estragos na lavoura de café deste município, compromettendo a futura safra. O ministro do Chile junto ao Quirinal entabolou novamente negociações no sentido de ser dirigida uma corrente emigratoria da Itália para aquelle paiz.