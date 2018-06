22 de julho de 1909 Foram approvados os contratos com o sr. João Gallo e as camaras municipaes de Cabreúva e de Mocóca, respectivamente, para os reparos da estrada de Pinheiros a Butantan, por despacho de 6 do corrente, para construcção de uma balsa para o serviço de passagens sobre o rio Tietê, na estrada de Itu a Cabreúva, e para o serviço de conservação da estrada de Mocóca a Monte Santo. (Porto Alegre) Tiveram hontem uma conferencia para combinar os meios de activar a campanha anti-hermista os srs. Assis Brasil, chefe democrata, e Francisco Maciel, federalista.