22 de junho de 1909

Installa-se no dia 27 do corrente o primeiro congresso catholico da diocese de Nictheroy. Eleva-se a 198 o numero de pessoas atacadas de cholera-morbus e recolhidas nos hospitaes de Petersburgo. (Gazeta de Noticias) Informa: ''O sr. marechal Hermes da Fonseca tem guardado o leito com erysipella em uma das pernas devido a um ''bicho de pé'', apanhado por occasião da sua recente estadia na fazenda do sr. dr. Moura Brasil''. (Rio) Foi importado com destino ao Museu Nacional um apparelho de projecção de vistas, o cinematographo.