22 de maio de 1908

(Washington) Na sessão de hoje do Senado, o sr. Aldrick apresentará um projecto autorisando a nomeação de uma commissão para inquerir da situação financeira dos Estados Unidos, devendo apresentar o seu parecer na próxima sessão do Congresso. (Londres) Telegrapham de Kingston para o Morning Post, noticiando que o general Marins acaba de publicar uma proclamação pregando a revolução contra o governo do general Nord Aléxis. Foram enviados da penitenciaria da Bahia para Itaparica mais nove sentenciados atacados de béri-béri.