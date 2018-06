22 de novembro de 1908 (Pernambuco) A Colligação Assucareira de Pernambuco estabeleceu que cada productor de assucar pague 5 réis por sacca que vender, em favor das despesas da sociedade e os proprietários de armazéns 20 réis por cada sacco que embarcarem. (Bello Horizonte) Os credores prejudicados com a venda da Estrada de Ferro Oeste de Minas váe demandar com a União e com o Banco Allemão no Rio, devem pedir para obter o pagamento de vales emittidos pela administração dessa estrada antes de ser propriedade federal.