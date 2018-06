22 presos fogem da cadeia de Itatiba Vinte e dois presos fugiram anteontem da cadeia de Itatiba, no interior de São Paulo, usando um veículo que levava refeições ao presídio. Por volta das 11h, os detentos serraram duas grades da cela e renderam a carcereira, que iria servir o almoço. O entregador das refeições também foi rendido. Os detentos fugiram no veículo que levava as marmitas. Segundo a Secretaria de Segurança, 14 presos foram recapturados.