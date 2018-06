23 de abril de 1909

O prefeito de Dourado telegraphou ao sr. dr. secretario da agricultura, communicando ter sido inaugurado o serviço de abastecimento de água da cidade. (Araraquara)A companhia Estrada de Ferro de Araraquara pediu autorisação ao governo para abrir ao trafego publico estações de Santa Sophia e S. João de Ariranha, no prolongamento de S. J. do Rio Preto. (Pariz) Annuncia-se as folhas desta cidade officialmente que a França, de accordo com a Inglaterra, resolveu reconhecer a independencia da Bulgaria.